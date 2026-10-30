25 автобусів на 750 місць: Лубінець розкрив подробиці гуммісії в Олешках

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі.

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Подробиці гуманітарної місії

За словами омбудсмана, наразі він перебуває в Армянську, де координує наступні кроки разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. До висвітлення перебігу місії також долучилися представники медіа з трьох країн.

Допомога та виїзд місцевих жителів

Головне завдання гуманітарного виїзду полягає в тому, щоб забезпечити життєво необхідними речами жителів Олешок. Особливу увагу організатори звертають на літніх людей, осіб з інвалідністю та всіх, хто через стан здоров'я чи життєві обставини не має змоги подбати про себе самостійно.

Окрім пасажирського транспорту, для транспортування маломобільних громадян підготували машини швидкої допомоги. Для кожного жителя, який захоче виїхати з міста, гарантують безпечний коридор, а тим, хто вирішить залишитися вдома, доставлять необхідну гуманітарну допомогу.

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Лубінець підкреслив, що обом сторонам вкрай важливо дотримуватися режиму тиші, а також висловив окрему подяку Силам оборони України.

Український омбудсман також подякував Яні Лантратовій за взаємодію та висловив особливу вдячність першій леді США Меланії Трамп за посередництво й координацію під час підготовки операції.

Раніше для початку гуманітарної операції сторони оголосили перемир'я на визначених відрізках фронту, щоб сапери могли розмінувати дороги.