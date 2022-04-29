Такие данные приводит статистика системы X-Compliance, отмечая, что количество санкций начало расти после 22 февраля, когда президент России заявил о признании так называемых ЛНР и ДНР.

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Список подсанкционных лиц постоянно пополняется

За период с 22 февраля по 22 апреля США, ЕС, Великобритания и их основные союзники неоднократно пополняли списки санкций против россиян, причастных к войне в Украине.

В результате в списках разных стран теперь числятся 2432 физических и юридических лица, морских и воздушных судов из России. В том числе количество российских лиц и объектов под жесткими, так называемыми "блокирующими санкциями" к 22 апреля составило около 2 000,

– говорится в заявлении центра.

По состоянию на 21 февраля все эти цифры были как минимум вдвое ниже. А по состоянию на конец апреля, количество подсанкционных лиц России больше в 1,7 раза, чем в Иране, который недавно был лидером по количеству наложенных санкций.

Согласно статистике, чаще всего в списки санкций попадали производственные, научные, финансовые и транспортные организации. В частности, среди 357 действующих российских банков в списках санкций числятся непосредственно 33, еще 9 находятся под риском санкций. Кроме того, 50 банков связаны с прямыми фигурантами списков разных стран.

По "Правилу 50%", применяемому США, Евросоюзом и Великобританией, ограничения распространяются и на компании, которыми на 50 или более процентов владеют фигуранты, занесенные в предыдущие санкционные списки.

По состоянию на 21 февраля под риском распространения действия этого правила находились 2 347 российских компаний, в то время как через 2 месяца, 22 апреля, под этим риском оказались уже 3 499 компаний,

– добавляют в отчете.

В статистике по санкциям, собранным X-Compliance, учитываются 10 основных списков санкций иностранных государств: США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии и Австралии. При подсчете не учитывались лица, числящиеся в разных списках.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что россияне обходят санкции через "крипту" и другие финансовые инструменты. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимы цифровые санкции от всех платформ, бирж и ключевых проектов.

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