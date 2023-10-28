В Офисе Президента рассказали, что сейчас идет ликвидация последствий непогоды. Несмотря на сильный ветер, спасательные бригады работают 24 на 7.

Обратите внимание Четверо погибших, деревопад, проблемы со светом: Киевщину и другие области накрыл ураган

Худшая ситуация в таких областях:

Житомирской (повреждены 1613 подстанций, без света – почти 62 тысячи потребителей в 415 населенных пунктах);

Ровенской (повреждены 63 воздушные линии электропередач и 875 трансформаторных подстанций, без света – более 50 тысяч человек);

Хмельницкой (без света – 20 тысяч человек).

Что известно о жертвах

К сожалению, непогода унесла жизни 4 человек:

61-летнего мужчину в Киевской области;

65-летнего мужчины в Киеве;

35-летнего мужчины в Киеве;

данных о четвертой жертве пока нет.

Правоохранители обратились к людям с просьбой



Правоохранители призывают украинцев отложить поездки. Если же нужно отправиться куда-нибудь подальше от дома, нужно не забывать о правилах безопасности.

Помогайте друг другу в пути, а если такой возможности нет – вызывайте полицию или спасателей,

– говорится в сообщении.

Не стоит рисковать собственной жизнью.