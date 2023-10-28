В Офісі Президента розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків негоди. Попри сильний вітер, рятувальні бригади працюють 24 на 7.

Зверніть увагу Четверо загиблих, деревопад, проблеми зі світлом: Київщину та інші області накрив буревій