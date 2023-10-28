В Офісі Президента розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків негоди. Попри сильний вітер, рятувальні бригади працюють 24 на 7.
Зверніть увагу Четверо загиблих, деревопад, проблеми зі світлом: Київщину та інші області накрив буревій
В Україні у суботу, 28 жовтня, лютує негода. На жаль, кількість її жертв зросла до 4 людей.
В Офісі Президента розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків негоди. Попри сильний вітер, рятувальні бригади працюють 24 на 7.
Зверніть увагу Четверо загиблих, деревопад, проблеми зі світлом: Київщину та інші області накрив буревій