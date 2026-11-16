От десятков до тысячи: количество украинских ударов с большого расстояния по России увеличилось почти в 90 раз

Об этом сообщает Fire Point.

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Как изменился масштаб украинских ударов по России?

С начала полномасштабного вторжения возможности Украины наносить удары по военным и стратегическим объектам в российском тылу значительно расширились. Единичные операции превратились в систематическое поражение целей на значительном расстоянии от украинской границы.

Показательна динамика по годам: в 2022 году было зафиксировано лишь несколько десятков успешных поражений, тогда как в 2026-м их количество приблизилось к тысяче. Причем речь идет только о подтвержденных результатах за неполный год.

Таким образом, за этот период масштаб украинских дальнобойных операций вырос примерно в 90 раз. И эта цифра может измениться, ведь 2026 год еще не закончился.

Динамика показывает, как Украина наращивала возможности поражать российские объекты далеко за линией фронта. Расстояние больше не гарантирует безопасности предприятиям, военным объектам и инфраструктуре, работающим на нужды российской армии.

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Напомним, в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины поразили три предприятия российского военно-промышленного комплекса. Под ударом оказались два завода в Нижнекамске, что в Татарстане, расположенном более чем в тысяче километров от украинской границы.

В частности, украинские военные провели атаку на нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим", где после взрывов вспыхнул пожар. Предприятие производит синтетические каучуки и пластмассы, которые используются, в частности, для изготовления шин, деталей военной техники и авиации.

Также был поражен комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 на заводе "ТАИФ-НК", где также возник пожар. Масштабы повреждений обоих предприятий в настоящее время уточняются.

Еще одной целью стало АО "Монолит" в Трубчевске Брянской области, которое специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов. В Генштабе подчеркнули, что такие удары направлены на ослабление военно-экономического потенциала России.