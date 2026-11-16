Від десятків до тисячі: українські далекобійні удари по Росії зросли майже у 90 разів

Про це повідомляє Fire Point.

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Як змінився масштаб українських ударів по Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення можливості України завдавати ударів по військових та стратегічних об'єктах у російському тилу значно розширилися. Поодинокі операції перетворилися на систематичні ураження цілей на значній відстані від українського кордону.

Показовою є динаміка за роками: у 2022 році зафіксували лише десятки успішних уражень, тоді як у 2026-му їх кількість наблизилася до тисячі. Причому йдеться лише про підтверджені результати за неповний рік.

Таким чином, за цей період масштаб українських далекобійних операцій зріс приблизно у 90 разів. І ця цифра може змінитися, адже 2026 рік ще не завершився.

Динаміка демонструє, як Україна нарощувала можливості діставати російські об'єкти далеко за лінією фронту. Відстань більше не гарантує безпеки підприємствам, військовим об'єктам та інфраструктурі, які працюють на потреби російської армії.

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Нагадаємо, у ніч на 15 листопада Сили оборони України уразили три підприємства російського військово-промислового комплексу. Під ударом опинилися два заводи в Нижньокамську, що в Татарстані, розташованому за понад тисячу кілометрів від українського кордону.

Зокрема, українські військові атакували нафтохімічний комплекс "Нижнєкамськнефтехім", де після вибухів спалахнула пожежа. Підприємство виробляє синтетичні каучуки та пластики, які використовують, зокрема, для виготовлення шин, деталей військової техніки й авіації.

Також уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на заводі "ТАІФ-НК", де теж виникла пожежа. Масштаби пошкоджень обох підприємств наразі уточнюють.

Ще однією ціллю стало АТ "Моноліт" у Трубчевську Брянської області, яке спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів. У Генштабі наголосили, що такі удари спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.