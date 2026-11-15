Нафта, каучук і вертольоти: Сили оборони уразили три підприємства ВПК Росії

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які підприємства уразили Сили оборони?

У ніч на 15 листопада українські військові завдали ударів по об'єктах у Нижньокамську в Татарстані. Це один із ключових нафтохімічних центрів Росії, розташований за понад тисячу кілометрів від українського кордону.

Першою ціллю стало ПАТ "Нижнєкамськнефтехім" – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та важливий актив холдингу "Сибур". На території підприємства пролунали вибухи, після чого виникла пожежа.

Завод виробляє синтетичні каучуки, поліізопрен, бутилові каучуки та пластики. Ця продукція має не лише цивільне призначення: її використовують для виготовлення шин військової техніки, ущільнювачів, шлангів та інших гумових деталей для бронетехніки й авіації.

Окремі види синтетичного каучуку також можуть використовувати як основу для твердого ракетного палива. Тому робота такого підприємства має значення і для російської військової промисловості.

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Поруч уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на заводі "ТАІФ-НК". Це великий нафтопереробний комплекс, який працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом. Після удару там також зафіксували пожежу.

Масштаби пошкоджень обох підприємств наразі уточнюють.

Ще одним об'єктом російського ВПК, який потрапив під удар цієї доби, стало АТ "Моноліт" у Трубчевську Брянської області.

Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів. Також там виготовляють запчастини й компоненти та займаються металообробкою.

У Силах оборони наголошують, що ураження таких підприємств спрямоване на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Зокрема, це має зменшити можливості агресора з виробництва пального, сировини для ракетної промисловості та комплектувальних для військової техніки.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 13 листопада уразили завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На об'єкті пошкоджено чотири установки первинної переробки нафти, установку гідроочищення та шість резервуарів. Завод постачає пальне військовим та аеродроми.