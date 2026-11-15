Нефть, каучук и вертолеты: Силы обороны поразили три предприятия ВПК России

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие предприятия поразили Силы обороны?

В ночь на 15 ноября украинские военные нанесли удары по объектам в Нижнекамске в Татарстане. Это один из ключевых нефтехимических центров России, расположенный более чем в тысяче километров от украинской границы.

Первой целью стало ПАО "Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и важный актив холдинга "Сибур". На территории предприятия раздались взрывы, после чего возник пожар.

Завод производит синтетические каучуки, полиизопрен, бутиловые каучуки и пластмассы. Эта продукция имеет не только гражданское назначение: ее используют для изготовления шин военной техники, уплотнителей, шлангов и других резиновых деталей для бронетехники и авиации.

Отдельные виды синтетического каучука также могут использоваться в качестве основы для твердого ракетного топлива. Поэтому работа такого предприятия имеет значение и для российской военной промышленности.

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Рядом была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 на заводе "ТАИФ-НК". Это большой нефтеперерабатывающий комплекс, работающий с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом. После удара там также зафиксировали пожар.

Масштабы повреждений обоих предприятий в настоящее время уточняются.

Еще одним объектом российского ВПК, который попал под удар в эти сутки, стало АО "Монолит" в Трубчевске Брянской области.

Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов. Также там изготавливают запчасти и компоненты и занимаются металлообработкой.

В Силах обороны подчеркивают, что поражение таких предприятий направлено на ослабление военно-экономического потенциала России. В частности, это должно уменьшить возможности агрессора по производству топлива, сырья для ракетной промышленности и комплектующих для военной техники.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября нанесли удар по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На объекте повреждены четыре установки первичной переработки нефти, установка гидроочистки и шесть резервуаров. Завод поставляет топливо военным и аэродромам.