"В пятницу, 13-го, там особенно жарко!": уничтожен один из крупнейших НПЗ России, где горит топливо

Завод поставляет горючее военным и аэродромам. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Министерстве обороны.

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Что известно о результатах удара?

Подвергшееся атаке предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод является одним из главных поставщиков топлива для российских войск на южном направлении и аэродромов, с которых вражеская авиация вылетает для нанесения ударов по Украине.

По данным военных, в результате точного удара вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил технологические комплексы первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установку гидроочистки и сливо-наливную эстакаду.

Кроме того, в результате удара повреждены шесть резервуаров вместимостью по 2000 кубических метров каждый. Предприятие специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для нужд армии агрессора.

В военном командовании подчеркнули, что реализуют право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Системные атаки направлены на снижение военно-экономического потенциала Москвы и принуждение ее к прекращению войны.

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Каждый час простоя такого завода – это меньше дизельного топлива для танков и грузовиков, меньше авиационного керосина для самолетов и меньше нефтерублей, за которые агрессор создает орудия убийства – ракеты, "Шахеды", взрывчатку– подчеркнули в Генштабе.

Как уже сообщалось на нашем сайте со ссылкой на данные мониторинга, атака беспилотников на Волгоград началась вечером 12 ноября. Эксперты отмечали, что вывод из строя установок типа АВТ способен заблокировать значительную часть перерабатывающих мощностей предприятия на длительное время.

Напомним, что тем же утром дроны провели атаку на линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области. В течение последних недель под действие систематических ударов попало около 40% российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.