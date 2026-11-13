"У п’ятницю, 13-го, там особливо гаряче!": уражено один із найбільших НПЗ Росії, горить пальне

ЗСУ уразили російський НПЗ у Волгограді / Getty Images (ілюстративне)
Сили оборони України в ніч на 13 листопада уразили завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На об'єкті пошкоджені чотири установки первинної переробки нафти, установку гідроочищення та шість резервуарів.
Завод постачає пальне військовим та аеродроми. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Міністерстві оборони.
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Що відомо про результат ураження?
Атаковане підприємство Лукойл-Волгограднефтепереработка має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод є одним із головних постачальників пального для російських військ на південному напрямку та аеродромів, з яких ворожа авіація злітає для ударів по Україні.
За даними військових, у результаті точного удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив технологічні комплекси первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установку гідроочищення й зливно-наливну естакаду.
Крім того, ударом пошкоджено шість резервуарів місткістю по 2000 кубічних метрів кожен. Підприємство спеціалізується на випуску автомобільного бензину, дизельного пального та авіаційного гасу для потреб армії агресора.
У військовому командуванні наголосили, що реалізують право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Системні атаки націлені на зниження військово-економічного потенціалу Москви та примушення її до припинення війни.
Кожна година простою такого заводу – це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства – ракети, шахеди, вибухівку
Як вже повідомлялося на нашому сайті з посиланням на моніторингові дані, атака безпілотників на Волгоград розпочалася ввечері 12 листопада. Експерти зазначали, що виведення з ладу установок типу АВТ здатне заблокувати значну частину переробних потужностей підприємства на тривалий час.
Нагадаємо, що того ж ранку дрони атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію Самара у Самарській області. Протягом останніх тижнів під дію систематичних ударів потрапило близько 40% російської нафтопереробної інфраструктури.
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