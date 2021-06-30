Об этом на пресс-конференции сообщила Даниэлла Левин, глава округа Майами-Дейд. Сейчас тела погибших еще не опознаны.

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Какова ситуация с поисками людей

30 июня спасатели начали седьмой день поисков. В многоэтажке было 156 квартир. Сколько людей находилось внутри во время обвала – неизвестно. 147 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Обратите внимание! Накануне специальное оборудование зафиксировало под обломками наличие воздушных пустот. Там в ловушке могут оставаться люди.

Американский президент Джо Байден планирует посетить Майами, там он проведет встречи с родными погибших и спасателями. Это может произойти уже 1 июля.

Трагедия в Майами: что известно