Об этом на пресс-конференции сообщила Даниэлла Левин, глава округа Майами-Дейд. Сейчас тела погибших еще не опознаны.
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Какова ситуация с поисками людей
30 июня спасатели начали седьмой день поисков. В многоэтажке было 156 квартир. Сколько людей находилось внутри во время обвала – неизвестно. 147 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Американский президент Джо Байден планирует посетить Майами, там он проведет встречи с родными погибших и спасателями. Это может произойти уже 1 июля.
Трагедия в Майами: что известно
- 12-этажный дом внезапно обрушился в Сарфсайде в округе Майами-Дейд штата Флорида. Это случилось примерно в 02: 00.
- Во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации. Американские власти выделили дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. Через несколько дней сообщили и о взрыве на месте происшествия. К сожалению, число жертв постоянно растет.
- В то же время причиныобвала до сих пор непонятны. Дом был возведен в 1980-х годах. Недавно состоялась плановая проверка здания.