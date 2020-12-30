Число жертв в результате взрыва в аэропорту в Йемене 30 декабря возросло до 26 человек. Местные СМИ сообщают, что в ближайшее время число погибших может увеличиться.

Представители международной организации "Врачи без границ" заявили, что готовят "план медицинского реагирования на массовое количество жертв". Об этом сообщает AFP.

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В результате взрыва ранения получили больше 50 человек. Некоторые из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Некоторые представители власти уже обвинили во взрывах повстанцев, которых поддерживает Иран. Однако пока причина взрывов неизвестна.

Что известно о взрыве в Йемене

Взрыв в аэропорту Йемена произошел 30 декабря 2020 года.

Трагедия произошла сразу после приземления правительственного самолета.

Местные власти заявили, что никто из парламентариев не пострадал.

Премьер-министр Йемена Майн Абдул-Малик Саид заявил, что этот взрыв является "подлым терактом, направленным против йеменского государства и его великого народа".

Виновных во взрыве пока не установили.

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