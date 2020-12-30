Кількість жертв внаслідок вибуху в аеропорту у Ємені 30 грудня зросла до 26 людей. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у найближчий час кількість загиблих може збільшитися.

Представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів" заявили, що готують "план медичного реагування на масову кількість жертв". Про це повідомляє AFP. Актуально Землетрус у Хорватії: Зеленський висловив співчуття Внаслідок вибуху поранення отримали понад 50 людей. Деякі з постраждалих перебувають у дуже важкому стані. Деякі представники влади вже звинуватили у вибухах повстанців, яких підтримує Іран. Однак наразі причина вибухів невідома. Що відомо про вибух у Ємені Вибух в аеропорту Ємену стався 30 грудня 2020 року. Трагедія сталася відразу після приземлення урядового літака. Місцева влада заявила, що ніхто із парламентарів не постраждав. Прем'єр-міністр Ємену Майн Абдул-Малік Саїд заявив, що цей вибух є "підлим терактом, спрямованим проти єменської держави і її великого народу". Винних у вибуху наразі не встановили. В аеропорту Адена прогримів вибух: дивіться відео