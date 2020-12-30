Кількість жертв і поранених внаслідок вибуху у Ємені суттєво зросла
Кількість жертв внаслідок вибуху в аеропорту у Ємені 30 грудня зросла до 26 людей. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у найближчий час кількість загиблих може збільшитися.
Представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів" заявили, що готують "план медичного реагування на масову кількість жертв". Про це повідомляє AFP.
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Внаслідок вибуху поранення отримали понад 50 людей. Деякі з постраждалих перебувають у дуже важкому стані.
Деякі представники влади вже звинуватили у вибухах повстанців, яких підтримує Іран. Однак наразі причина вибухів невідома.
Що відомо про вибух у Ємені
- Вибух в аеропорту Ємену стався 30 грудня 2020 року.
- Трагедія сталася відразу після приземлення урядового літака.
- Місцева влада заявила, що ніхто із парламентарів не постраждав.
- Прем'єр-міністр Ємену Майн Абдул-Малік Саїд заявив, що цей вибух є "підлим терактом, спрямованим проти єменської держави і її великого народу".
- Винних у вибуху наразі не встановили.
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