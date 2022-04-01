Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Всего несколько часов назад погибших было 27 человек.
Важно В Николаевской ОГА погиб переговорщик: он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия
Спасатели не останавливают работу ни на мгновение
Утром ГСЧС сообщили, что из-под завалов вытащили тела 23 человек, еще один человек скончался в реанимации.
Завалы продолжают разбирать. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.
Кстати, Ким сообщил, что в здании погиб переговорщик. Он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия.