Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Лише кілька годин тому загиблих було 27.
Важливо У будівлі Миколаївської ОДА загинув переговорник, який мав домовлятися про здачу росіянами зброї
Рятувальники не зупиняють роботу ні на мить
Вранці ДСНС повідомили, що з-під завалів витягнули тіла 23 осіб, ще одна людина померла в реанімації.
Завали продовжують розбирати. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.
До речі, Кім повідомив, що у будівлі загинув переговорник. Він мав домовлятись про здачу росіянами зброї.