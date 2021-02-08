В Индии 7 февраля случилось наводнение из-за схода огромного ледника. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 26 человек.

Число пострадавших продолжает расти

Известно о том, что по меньшей мере 171 человек считается пропавшим без вести.

Важно В Индии сошел ледник: сотни людей считаются пропавшими без вести – фото, видео

По последним данным, в 20:00 8 февраля были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести,

– рассказал глава полиции штата Уттаракханд Кумар.

Он добавил, что спасательная операция в туннеле "Тапован", который расположен в округе Чамоли продолжается. "Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести, находятся в тоннеле", – заявил Кумар.

Final number of dead body recovered in Tapovan till 8 p.m. on 8th February is 26. 171 people still remain missing out of which around 35 are supposed to be in the Tunnel where rescue operation is still going on.@DDNewslive @ANI @aajtak @ZeeNews @ABPNews @htTweets @timesofindia — Ashok Kumar IPS (@Ashokkumarips) February 8, 2021

Что известно о схождении ледника в Индии

►7 февраля примерно в 8:00 утра по местному времени на севере Индии в штате Уттаракханд сошел ледник Нандадеви.

►Наводнение, которое возникло после схождения ледника на реке Дхаула Ганга, смыло не менее один город. Кроме того, вода полностью разрушила гидротехнические сооружения и 3 моста.

►К спасательным работам привлекли подразделения полиции, армии, а также военные вертолеты.

►Большинство пострадавших могли быть работниками плотины "Риши Ганга", которая оказалась в эпицентре бедствия.