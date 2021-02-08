Число жертв после схода ледника в Индии возросло вдвое
В Индии 7 февраля случилось наводнение из-за схода огромного ледника. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 26 человек.
Источник:твиттер Ашока Кумара
Число пострадавших продолжает расти
Известно о том, что по меньшей мере 171 человек считается пропавшим без вести.
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По последним данным, в 20:00 8 февраля были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести,
– рассказал глава полиции штата Уттаракханд Кумар.
Он добавил, что спасательная операция в туннеле "Тапован", который расположен в округе Чамоли продолжается. "Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести, находятся в тоннеле", – заявил Кумар.
Что известно о схождении ледника в Индии
►7 февраля примерно в 8:00 утра по местному времени на севере Индии в штате Уттаракханд сошел ледник Нандадеви.
►Наводнение, которое возникло после схождения ледника на реке Дхаула Ганга, смыло не менее один город. Кроме того, вода полностью разрушила гидротехнические сооружения и 3 моста.
►К спасательным работам привлекли подразделения полиции, армии, а также военные вертолеты.
►Большинство пострадавших могли быть работниками плотины "Риши Ганга", которая оказалась в эпицентре бедствия.
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