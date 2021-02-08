Кількість жертв від сходження льодовика в Індії зросла вдвічі
В Індії 7 лютого трапилася повінь через сходження величезного льодовика. Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха зросла до 26 людей.
Джерело:твіттер Ашока Кумара
Кількість постраждалих продовжує зростати
Відомо про те, що наразі щонайменше 171 особа вважається зниклою безвісти.
Важливо В Індії зійшов льодовик: сотні людей вважаються зниклими безвісти – фото, відео
За останніми даними, до 20:00 8 лютого були знайдені тіла 26 осіб. 171 людина як і раніше значиться зниклою безвісти,
– розповів глава поліції штату Уттаракханд Кумар.
Він додав, що рятувальна операція в тунелі "Тапован", який розташований в окрузі Чамолі триває. "Близько 35 осіб, які вважаються зниклими безвісти перебувають у тунелі", – заявив Кумар.
Що відомо про сходження льодовика в Індії
►7 лютого приблизно о 8 годині ранку за місцевим часом на півночі Індії у штаті Уттаракханд зійшов льодовик Нанда-Деві.
►Повінь, яка виникла після сходження льодовика на річці Дхаулі Ганга, змила щонайменше одне місто. Крім того, водна повністю зруйнувала гідротехнічні споруди та 3 мости.
►До рятувальних робіт залучили підрозділи поліції, армії, а також військові вертольоти.
►Більшість постраждалих могли бути працівниками греблі "Ріші Ганга", яка опинилася в епіцентрі лиха.
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