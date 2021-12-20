Больше всего пострадал остров Бохоль. Там погибли по меньшей мере 74 человека.

К теме На Филиппинах верует супертайфун: по меньшей мере 75 жертв

Что наделал "Рай"

Местная полиция обозначает: по меньшей мере 239 человек травмировались, 52 – пропали без вести. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и прибрежные курорты.

"Рай" опустошил южные и центральные районы архипелага. Тайфун срывал крыши, выкорчевал дерево, опрокинул опоры электропередач, разрушил деревянные дома и затопил села.

Что этот предшествовало

Тайфун бушует на Филиппинах уже несколько дней – с 16 декабря. Скорость ветра достигала 260 километров в год. Еще 19 декабря сообщили о 75 жертвах.

Другое название тайфуна – "Одетта".

Обратите внимание! В 2013 году на Филиппинах бушевал тайфун "Хаян". ООН признала его самым разрушительным за последние 100 лет. Стихия унесла жизни более 10 тысяч человек, 600 тысяч – остались без крова.