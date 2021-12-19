Тайфун опустошил южные и центральные районы Филиппин. Во многих уголках страны исчезло электричество.

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Стихия срывала крыши. Около 300 тысяч человек уехали из своих домов и курортов. Во время супертайфуна ветер достигал 195 километров в час.

Сколько людей погибли

По официальным данным, по меньшей мере 75 человек погибли, сообщает AFP. Перед тем губернатор туристического центра Бохол Артур Яп информировал о 49 смертях. По его словам, 10 человек считались пропавшими без вести, а 13 – получили травмы.

Землетрясение на Филиппинах

Недалеко от провинции Восточный Давао на Филиппинах в августе 2021 года произошло мощное землетрясение. Эпицентр зафиксировали вблизи города Пондагуитан.

Толчки достигали 6,9-7,1 балла на глубине 60 километров. По шкале Рихтера, это сильное землетрясение. Тогда объявили угрозу цунами.

Погибших не было.