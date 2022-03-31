По состоянию на 31 марта 10:00 спасатели извлекли из-под завалов Николаевского областного совета тело еще одного погибшего мужчины.

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Как отметили спасатели, деблокировать из-под завалов удалось 16 человек, еще 1 человек умер в больнице. Количество жертв авиаудара по Николаевской ОВА составляет 17 человек. Также известно о 36 раненых. 5 из них находились в тяжелом состоянии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших в Николаевской ОВА.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 31 марта сказал, что с начала войны России против Украины в Николаевской области погибли 134 гражданских лица, в том числе шестеро детей. Еще 415 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, оккупанты повредили 1 622 гражданских объекта, из которых:

1 200 – жилые дома,

а 422 – школы, детсады, объекты гражданской инфраструктуры и т.д.

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