Станом на 31 березня 10:00 рятувальники дістали з-під завалів Миколаївської обласної ради тіло ще одного загиблого чоловіка.

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Як зазначили рятувальники, деблокувати з-під завалів вдалося 16 осіб, ще 1 людина померла у лікарні. Відтак кількість жертв авіаудару по Миколаївській ОДА становить 17 осіб. Також відомо про 36 поранених. 5 з них перебували у важкому стані.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих у Миколаївській ОВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 31 березня сказав, що від початку війни Росії проти України у Миколаївській області загинули 134 цивільні особи, зокрема шестеро дітей. Ще 415 мирних жителів дістали поранення.

Окрім того, окупанти пошкодили 1622 цивільні об'єкти, з яких:

1200 – житлові будинки,

а 422 – школи, дитсадки, об'єкти цивільної інфраструктури тощо.

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