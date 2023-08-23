Россия 23 августа цинично обстреляла Ромны Сумской области. Число жертв от атаки по заведению образования возросло до 4.
Поисковая операция закончилась
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате российского удара по школе в Ромнах возросло до четырех. Также он отметил, что спасательно-розыскная операция завершена.
Из-под завалов работники спасательной службы деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. Завалы тоже полностью разобрали.
Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения,
— написал Клименко.
Министр внутренних дел также отметил, что люди во время тревоги не спустились в укрытие, то есть проигнорировали элементарные правила безопасности.
Он подчеркнул, что Россия – коварный враг, поэтому для сохранения собственной жизни нужно реагировать на воздушные тревоги, ведь целью оккупантов может стать любой гражданский объект. После объявления о воздушной угрозе нужно пройти в хранилище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.
Следование простым правилам в сложных ситуациях может существенно помочь и даже сохранить жизнь.
"Уничтожать мирные города и терроризировать гражданское население – варварская традиция российских оккупантов" – отметил Клименко в своем посту.
Удар по школе в Ромнах: основное
- В среду, 23 августа, стало известно об ударе вражеского БПЛА по Ромнам. В результате было полностью разрушено здание учебного заведения.
- Заметим, что ударили захватчики по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Таким образом они еще раз доказали, что воюют против мирного населения.
- Глава МВД Игорь Клименко ранее сообщал о телах двух погибших, деблокированных спасателями ГСЧС. По данным Офиса Генпрокурора, враг атаковал учебное заведение в Ромнах около 10:00.