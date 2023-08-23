Россия 23 августа цинично обстреляла Ромны Сумской области. Число жертв от атаки по заведению образования возросло до 4.

Поисковая операция закончилась

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате российского удара по школе в Ромнах возросло до четырех. Также он отметил, что спасательно-розыскная операция завершена.

Из-под завалов работники спасательной службы деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. Завалы тоже полностью разобрали.

Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения,

— написал Клименко.

Министр внутренних дел также отметил, что люди во время тревоги не спустились в укрытие, то есть проигнорировали элементарные правила безопасности.

Он подчеркнул, что Россия – коварный враг, поэтому для сохранения собственной жизни нужно реагировать на воздушные тревоги, ведь целью оккупантов может стать любой гражданский объект. После объявления о воздушной угрозе нужно пройти в хранилище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.

Следование простым правилам в сложных ситуациях может существенно помочь и даже сохранить жизнь.

"Уничтожать мирные города и терроризировать гражданское население – варварская традиция российских оккупантов" – отметил Клименко в своем посту.

Удар по школе в Ромнах: основное