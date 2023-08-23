Росія 23 серпня цинічно обстріляла Ромни Сумської області. Кількість жертв від атаки на заклад освіти зросла до чотирьох.
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Пошукова операція закінчилась
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок російського удару по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох. Також він зазначив, що станом на 14:16 рятувально-пошукова операція завершена.
З-під завалів працівники рятувальної служби деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Завали теж повністю розібрали.
Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад,
— написав Клименко.
Міністр внутрішніх справ також зазначив, що люди під час тривоги не спустилися в укриття, тобто знехтували елементарними правила безпеки.
Він наголосив, що Росія – підступний ворог, тому задля збереження власного життя потрібно реагувати на повітряні тривоги, адже ціллю окупантів може стати будь-який цивільний об'єкт. Після оголошення про повітряну загрозу потрібно пройти до сховища або хоча б скористатися правилом двох стін.
Слідування простим правила у складних ситуаціях може суттєво допомогти та навіть зберегти життя.
"Знищувати мирні міста та тероризувати цивільне населення – варварська традиція російських окупантів" – зазначив Клименко у своєму пості.
Удар по школі в Ромнах: основне
- У середу, 23 серпня, стало відомо про удар ворожого БпЛА по Ромнах. Внаслідок нього було повністю зруйновано будівлю навчального закладу. Зауважимо, що вдарили загарбники по місту дроном-камікадзе типу "Шахед". У такий спосіб вони вкотре довели, що воюють проти мирного населення.
- Глава МВС Ігор Клименко раніше повідомляв про тіла двох загиблих освітян, які деблокували рятувальники ДСНС. У Нацполіції повідомили, що поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання.
- За даними Офісу генпрокурора, ворог атакував навчальний заклад у Ромнах близько 10:00.