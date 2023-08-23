У середу, 23 серпня, стало відомо про удар ворожого БпЛА по Ромнах. Внаслідок нього було повністю зруйновано будівлю навчального закладу, про що повідомили в обласній військові адміністрації Сумщини.
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Удар по Ромнах
Зауважимо, що вдарили загарбники по місту дроном-камікадзе типу "Шахед". У такий спосіб вони вкотре довели, що воюють проти мирного населення.
Близько 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що на місці удару працюють всі відповідні служби: "Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", – написали в пресслужбі ОВА.
Обстріли Сумщини
У Сумській ОВА 23 серпня констатували, що вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.
"Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади", – повідомили в обласній адміністрації, додавши, що обійшлось, за попередньою інформацією, без людських жертв.
- Хотінська громада. Росія завдавала ударів з мінометів. Зафіксовано 14 вибухів. Також окупанти скинули дві гранати за допомогою дронів.
- Дружбівська громада. Ворог відкрив мінометний вогонь. Зафіксовано 4 вибухи в регіоні.
- Свеська громада. Противник скинув 6 мін на територію громади.