В среду, 23 августа, стало известно об ударе вражеского БПЛА по Ромнам. В результате этого было полностью разрушено здание учебного заведения, о чем сообщили в областной военные администрации Сумщины.
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Удар по Ромнам
Заметим, что ударили захватчики по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Таким образом они еще раз доказали, что воюют против мирного населения.
Около 10:05 в городе Ромны русский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что на месте удара работают все соответствующие службы: "Развернутый штаб ликвидации последствий", – написали в пресс-службе ОВА.
Обстрелы Сумщины
В Сумской ОВА 23 августа констатировали, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.
"Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Дружбовская, Свеская общины", – сообщили в областной администрации, добавив, что обошлось, по предварительной информации, без человеческих жертв.
- Хотинская община. Россия наносила удары из минометов. Зафиксировано 14 взрывов. Также оккупанты сбросили две гранаты с помощью дронов.
- Дружбовская община. Враг открыл минометный огонь. Зафиксировано 4 взрыва в регионе.
- Свеская община. Противник сбросил 6 мин на территорию общины.