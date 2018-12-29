Число уверенных в победе Тимошенко растет, – социология

Большинство украинцев убеждены, что следующим Президентом Украины станет Юлия Тимошенко. Сегодня это уже 23,6%.

Такие данные приводит Центр "Социс" по результатам опроса, проведенного в середине декабря.

Эти показатели даже выше цифры, которые недавно обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Данные того исследования, которое проводилось в конце ноября – начале декабря, свидетельствовали о том, что в победу лидера "Батькивщины" верит 21% граждан.

В то же время опрос "Социса" подтверждает, что Юлия Тимошенко остается однозначным лидером гонки. Свой голос лидеру "Батькивщины" готовы отдать почти 20% тех, кто уже определился и пойдет на выборы. На втором месте со значительным отставанием идут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Принять участие в голосовании собирается 76,7% респондентов.

Опрос был проведен с 8 по 18 декабря методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 человек.