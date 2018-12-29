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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Число впевнених у перемозі Тимошенко зростає, – соціологія

      258 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Більшість українців переконані, що наступним Президентом України стане Юлія Тимошенко. Сьогодні це вже 23,6%.

      Такі дані наводить Центр "Социс" за результатами опитування, проведеного в середині грудня.

      Ці показники є навіть вищими за цифри, які нещодавно оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Дані того дослідження, що проводилося наприкінці листопада – початку грудня, свідчили про те, що у перемогу лідера "Батьківщини" вірить 21% громадян.

      Водночас опитування "Соцису" підтверджує, що Юлія Тимошенко залишається однозначним лідером перегонів. Свій голос лідеру "Батьківщини" готові віддати майже 20% тих, хто вже визначився і піде на вибори. На другому місці зі значним відставанням йдуть Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

      Взяти участь в голосуванні збирається 76,7% респондентів.

      Опитування було проведено з 8 по 18 грудня методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Загалом було опитано 2000 людей.

      Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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