Число впевнених у перемозі Тимошенко зростає, – соціологія

Більшість українців переконані, що наступним Президентом України стане Юлія Тимошенко. Сьогодні це вже 23,6%.

Такі дані наводить Центр "Социс" за результатами опитування, проведеного в середині грудня.

Ці показники є навіть вищими за цифри, які нещодавно оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Дані того дослідження, що проводилося наприкінці листопада – початку грудня, свідчили про те, що у перемогу лідера "Батьківщини" вірить 21% громадян.

Водночас опитування "Соцису" підтверджує, що Юлія Тимошенко залишається однозначним лідером перегонів. Свій голос лідеру "Батьківщини" готові віддати майже 20% тих, хто вже визначився і піде на вибори. На другому місці зі значним відставанням йдуть Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Взяти участь в голосуванні збирається 76,7% респондентів.

Опитування було проведено з 8 по 18 грудня методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Загалом було опитано 2000 людей.