Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Кремлевскому идеологу уже сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ задержала кремлевского идеолога

Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Государственной пограничной службой провела спецоперацию, в ходе которой задержала Дмитрия Чистилина – кремлевского идеолога вооруженной агрессии России.

Фигурант является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева – одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину. С 2016 до 2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд так называемых "аналитических материалов", в которых поддерживал российскую агрессию и "интеграцию" временно оккупированных территорий в состав России.

Более того, Чистилин является автором многих публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины. Путинский прихвостень также активно участвует в продвижении интересов Кремля за пределами России, в частности – организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.