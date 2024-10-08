Про це повідомила Служба безпеки України. Кремлівському ідеологу вже повідомили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала кремлівського ідеолога

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Державною прикордонною службою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмітрія Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії Росії.

Фігурант є помічником екс-радника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.