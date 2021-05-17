Визитной карточкой любого пищевого продукта является этикетка. На обороте можно получить информацию о том, что именно мы едим.

Покупая какой-то товар бренда, можно обращать внимание на узнаваемость бренда, дизайн или название. Что самое главное при выборе продукта для украинцев – узнавали журналисты 24 канала.

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Украинцы обращают внимание на этикетки

При выборе какого-то продукта украинцы прежде всего обращают внимание на срок его действия. Для них важно, что содержит товар и кто его произвел.

Согласно опросу, жители ряда городов не выбирают товары с консервантами, ароматизаторами и стабилизаторами. Кроме этого, граждане Украины смотрят, не имеет ли в составе красителей и усилителей вкуса, в частности глутамата натрия.

Также, для украинцев важен внешний вид упаковки товара. Уже после этого, по словам опрошенных, они обращают внимание на цену и сравнивают ее с другими похожими продуктами.

Кстати! В Украине создали мобильное приложение, благодаря которому можно проанализировать пищевые продукты на наличие вредных примесей. Для этого нужно лишь просканировать штрихкод товара.

Отметим, если вы купили в магазине некачественный продукт – вы можете отстоять свои права и вернуть деньги. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим соответствующие ситуации, является Закон Украины "О защите потребителей".

Читают ли украинцы этикетки на продуктах: смотрите интересный опрос