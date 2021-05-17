Візитною карткою будь-якого харчового продукту є етикетка. На звороті можна отримати інформацію про те, що саме ми їмо.

Купуючи якийсь товар бренду, можна звертати увагу на впізнаваність бренду, дизайн чи назву. Що найголовніше під час вибору продукту для українців – дізнавались журналісти 24 каналу.

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Українці звертають увагу на етикетки

Під час вибору якогось продукту українці насамперед звертають увагу на термін його дії. Для них важливо, що містить товар та хто його виробив.

Згідно з опитуванням, мешканці низки міст не обирають товари з консервантами, ароматизаторами та стабілізаторами. Окрім цього, громадяни України дивляться, чи не має у складі барвників і підсилювачів смаку, зокрема глутамату натрію.

Також для українців важливий зовнішній вигляд – упакування товару. Вже після цього, за словами опитаних, вони звертають увагу на ціну та порівнюють її з іншими схожими продуктами.

До речі! В Україні створили мобільний додаток, завдяки якому можна проаналізувати харчові продукти на наявність шкідливих домішок. Для цього потрібно лише просканувати штрихкод товару.

Відзначимо, якщо ви купили в магазині неякісний продукт – ви можете відстояти свої права та повернути гроші. Основним нормативно-правовим актом, який регулює відповідні ситуації, є Закон України "Про захист споживачів".

Чи читають українці етикетки на продуктах: дивіться цікаве опитування