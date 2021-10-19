Недавно завершился масштабный проект "30 знаковых книг Нашей Независимости". Принимали ли вы участие в голосовании?

Да. Я выбрал книгу "Записки украинского сумасшедшего" Лины Костенко, "Полвека сопротивления. Крымские татары от изгнания к возвращению (1941-1991 годы)" Гульнары Бекировой и "ПЗТ" Василия Стуса. Для меня эти книги рассказывают о важных вещах для нашей страны.

Точка зрения В Украине есть непосредственная связь между чтением и успехом в жизни, – директор Института книги

Какие украинские книги вообще можете назвать любимыми и почему?

Любимые у меня сейчас книги те, которые я читаю для своих детей перед сном или днем. Сейчас это – "Истории о Пандимуне" Кристины Нгуен, "Віршинки" Людмилы Горовой и перевод на украинский "Пеппи Длинныйчулок".

Какую последнюю украинскую книгу вы прочитали или может сейчас читаете?

"История Украины от Деда Свирида".



Тарас Тополя: "Надо, в первую очередь, самому брать и читать"

У вас трое малышей, поэтому тема "ребенок и книга" – очень важна. Стимулируете ли к чтению старшего Романа?

Его стимулирует к чтению, в первую очередь, школьная программа – нужно читать по 20 страниц в день. А еще у нас дома большая библиотека, где для него есть огромный выбор интересных познавательных книг.

По вашему мнению, насколько важно, чтобы ребенок читал книги? Станет ли для вас "маленькой трагедией", если кто из ваших малышей не будет проявлять интерес к чтению?

Нет, для меня это не станет "маленькой трагедией". Я согласен, что чтение развивает, но дети в процессе обучения и так очень много читают. И пишут, и считают... Если книга станет для них развлечением и интертейментом – будет прекрасно. Не станет – не буду давить и заставлять читать "из-под палки".

Обратите внимание! Стоит прочитать каждому: 10 книг об украинской идентичности

Во время своих волотнерских вояжей на фронт вы возили туда книги?

Да, мы возили книги Руслана Горового. Он ездил вместе с нами и среди необходимых вещей, которые спасали жизни, дарил бойцам свою литературу.

В этом году вы приняли участие в проекте "Чтение. Леся Украинка". Как вам такой перенос книги в видеоформат?

Прекрасно! Побольше бы таких инициатив.



"Чтение развивает образное мышление и воображение"

Сейчас книга проигрывает смартфону и ТВ. Что надо делать, чтобы она "выжила" и была конкурентной в современной среде соцсетей-сериалов?

Надо, в первую очередь, самому брать и читать.

Как Молодежный Посол UNICEF в Украине вы провели более 100 встреч с молодежью. О книгах говорили?

Иногда меня спрашивали, что я посоветовал бы прочитать. Но, к сожалению, такие вопросы были далеко не частыми…

К теме Читать украинское – это классно и современно, – интервью с писательницей и певицей Татьяной Власовой

Можете сказать современной украинской молодежи: "Читать – это круто!" И несколько аргументов – почему так?

Читать – это действительно круто, потому что чтение развивает образное мышление и воображение. Чтение помогает проживать и возможно осознавать те события, участниками которых мы не являемся... Но читать нужно при хорошем освещении. :)