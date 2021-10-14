Почему украинцам стоит принять участие в этом голосовании? Как количество читателей в стране влияет на уровень ВПП и даже количество тюрем? На каком языке читают украинцы? Ответы на эти и многие другие вопросы – в интервью с директором Украинского института книги Александрой Коваль.

Госпожа Александра, почему для проекта "30 знаковых книг нашей Независимости" был выбран именно такой формат – выбор экспертов, а затем открытое голосование?

Сначала мы хотели определить знаковые книги только через опрос пользователей соцсетей. Это голосование длилось несколько недель и показало, что таким образом нам не удается донести саму идею "знаковости". На опрос откликнулось очень много людей, но, в основном, они называли очень неочевидные книги, поскольку их авторы и названия практически не повторялись другими респондентами. А хотелось найти именно те произведения, оценка которых объединяет жителей разных регионов Украины, читателей из больших и малых городов, создать список книг, которые останутся с нами на много лет, которые уже повлияли и будут влиять и на литературный процесс, и на мировоззрение наших современников и последующих поколений.

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Поэтому, зафиксировав "список из фейсбука", мы сформировали экспертную группу, в которую вошли известные и авторитетные в книжной сфере люди. Мы передали список им, договорившись, что эксперты консенсусом сформируют топ-100 книг, которые и были выставлены на общественное голосование. Вероятно, можно было провести социологический опрос выборки 2000 респондентов. Но наш опыт включения подобного вопроса в опрос относительно состояния чтения, проведенного в 2020 году, показал, что таким образом "тридцатку" также не удается сформировать, потому что респонденты крайне редко называют именно книги, ограничиваясь некоторыми авторами, среди которых чаще всего называют Лину Костенко.

Поэтому, кажется, что именно эксперты смогли создать более или менее релевантный список. А когда мы будем проводить следующий опрос, лет через 5, то подумаем и посоветуемся, как усовершенствовать его формирование.

Общая цель проекта очевидна – популяризация украинской книги и чтения. А возможен практический момент: украинцы потянутся в книжные магазины и библиотеки, чтобы выбрать что-то из топ-30? Или у нас "это так не работает"?

Я очень надеюсь, что опубликованный нами список 30 знаковых книг вызовет именно такую реакцию читателей. Возможно, нынешним 20 – 40-летним будет любопытно узнать, что издавалось в далекие 1990-е или в "нулевые"? Конечно, некоторых из этих книг уже давно нет в продаже, да и в библиотеках, пополнение которых происходило с постыдной небрежностью, их уже не найдешь. Поэтому мы попытаемся договориться с правообладателями о размещении этих раритетных изданий в украинской цифровой библиотеке и, таким образом, продлим их жизнь. А если эти книги разожгут публичную дискуссию – будет еще лучше. В США и Канаде очень популярны акции, когда интеллектуалы публично обсуждают важные книги. Искренне верю, что хотя бы несколько книг из нашего списка 30-ти вызовут у людей желание подискутировать о них.

Если игнорировать кризис – нас ждет печальное будущее

Вы ожидаете, что в 2022 году Украинский институт книги получит из бюджета 728 миллионов гривен, что почти в 5 (!) раз больше, чем в этом году. Это было бы очень хорошо! Но неужели реально в стране, где денег "всегда не хватает"?

Сумма действительно выглядит фантастически, по сравнению со 151 миллионом гривен, которые мы имеем в этом году и которые сейчас запланированы для Института книги в бюджете-2022. Но зачем же мы совместно с Министерством культуры и информационной политики разрабатывали Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы?!

Если Президент Украины, правительство, народные депутаты и дальше будут игнорировать затяжной кризис в культурной, образовательной и интеллектуальной сферах, которая уже долгие годы нарастает и углубляется, и уже отражается в низкой эффективности украинской экономики, отсутствием продуктов с высокой добавленной стоимостью, малой покупательной способностью украинцев, боюсь, нас, наших детей и внуков ждет печальное будущее в нашей стране…

Увеличение финансирования на закупку книг для библиотек, на сертификаты для покупки книг молодыми людьми позволит остановить стремительное падение издательского рынка, будет способствовать распространению украинского языка, воспитанию поколения с навыками, необходимым для выживания и успешного функционирования в ХХІ веке.

По нашим подсчетам, на нормативное обновление библиотечных фондов на 5% ежегодно необходимо 800 – 900 миллионов гривен, на сертификаты для приобретения книг примерно столько же, 200 – 300 миллионов гривен на поддержку книгоиздания и еще столько же – на популяризацию украинской литературы и чтения. И это действительно малая цена за вхождение в цивилизованный мир.

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Каковы главные задачи Стратегии развития чтения? Что ожидаете от ее внедрения?

Стратегия развития чтения-2021-2025 предусматривает движение в двух важных направлениях:

первое – поддержка способности главных деятелей книжного рынка: создателей контента (авторов, переводчиков, иллюстраторов) – издателей – книготорговцев – библиотекарей, в частности, через увеличение бюджетного финансирования (пополнение библиотечных фондов, прямые дотации на создание интеллектуального культурного продукта, которым является книга, налоговые льготы для издателей, компенсации и другие стимулы для розничной книжной торговли, дотации для потребителей в виде сертификатов на приобретение книжек);

второе – стимулирование заинтересованности к бумажным, электронным и аудиокнигам, содействие развитию читательских навыков и привычек ради лучшего овладения информацией и знаниями, необходимыми для социальной адаптации, профессионального роста, наконец, для увеличения удовольствия от жизни.

Исследования, которые регулярно проводятся в разных странах, свидетельствуют что именно так это и работает: читатели имеют более высокие доходы, являются социально активными и испытывают большее удовольствие от жизни. Нет никаких оснований думать, что в Украине должно быть иначе, просто еще не все "нечитатели" знают, каких перспектив они лишают себя и своих детей.

Само по себе увеличение финансирования положительно повлияет на книгоиздание, наполнение библиотек... Но, боюсь, существенно не повлияет на интерес украинцев к книгам. Что нужно делать государству, активному сообществу, чтобы украинцы снова начали читать?

Прежде всего, положительное влияние на заинтересованность чтением будет иметь доступность. Трехлетнее пополнение библиотечных фондов актуальными, разнообразными и интересными книгами уже показало, что библиотеки, эти книги получили, читатели посещают активнее, их становится больше, а "книговыдача" растет. Но, к сожалению, это пока очень малая доля библиотек.

Имеем ужасную ситуацию с розничной книжной торговлей: на всю Украину, на 40 миллионов украинцев – всего 200 магазинов. Если благодаря системе стимулов книжных магазинов станет в пять раз больше – количество продаж книг и, соответственно, уровень чтения возрастет.

Наконец, когда привычка читать будет формироваться с самого детства, когда в подавляющем большинстве семей чтению с детьми будут уделять хотя бы 20 минут в день, когда эту привычку закрепят сначала в детских садах, потом в младших классах – за 10 – 15 лет будем иметь читающее поколение.

А для взрослых у нас сейчас есть презентации, различные мероприятия, литературные фестивали, количество которых благодаря финансированию от Украинского института книги должно расти. А также конкурсы, премии, рейтинги, другие проекты как "30 знаковых книг нашей Независимости"…

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Украинцы все больше выбирают книги на украинском

Можете описать портрет современного украинского читателя? Как часто берет книгу в руки, на каких языках читает, каким жанрам отдает предпочтение…

Современный украинский читатель гораздо стабильнее, чем европейский. На него не действует ни карантин, ни другие обстоятельства – он стабильно мало читает. Если верить данным по европейским странам или Северной Америке, то читатели массово скупали книги, локальные книжные магазины приобрели больший вес, ведь люди начали покупать больше "на районе", а издатели смогли продемонстрировать положительную динамику по количеству проданных книг еще в конце 2020 года.

В Украине этого не произошло, люди стали внимательнее, умеренно выбирать книги, уменьшилось количество спонтанных приобретений, ибо происходили они в основном в магазинах в оффлайне. Кое-кто говорит об особом тренде на самообразование, нон-фикшн литературу... В общем он начался не в карантинный период, но однозначно усилил популярность такой литературы. Однако с точки зрения статистики это не очень повлияло на ситуацию. В Украине, как и во всем мире, читатели становятся все более требовательными – об этом свидетельствуют сокращение тиражей и увеличение количества названий – то есть ассортимент на любой вкус растет, а большое количество экземпляров продать становится все сложнее (правда, в Украине на это имеет влияние и то, что купить книги просто негде, количество магазинов настолько несущественно, что вряд ли можно говорить о росте количества читателей).

Зато есть один позитивный сдвиг, который можно констатировать: в 2020 году – впервые с 1991-го – количество людей, которые выбирают украинский язык как более удобный для чтения, перевесило над теми, кто раньше принципиально выбирал русский. Это означает, что украинский книжный рынок все-таки имеет шанс на утверждение в формате независимого.

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Говорят, что количество регулярных читателей в стране напрямую влияет на ее экономическое развитие. Что вы думаете об этом? Возможно, знаете какие-то конкретные данные о том, как чтение или книгоиздание поднимают общее благосостояние в государстве?

Наши исследования утверждают, что в украинских реалиях существует непосредственная связь между чтением и успехом в жизни (который респонденты исследования могли представлять по-разному, речь идет не только о финансовом успехе), стрессоустойчивостью и достижением поставленных целей. Читатели чаще достигают желаемого и более довольны своей жизнью, не подвергаются стрессу. Однако барьером для чтения остается отсутствие мотивации – люди не понимают, что именно такая активность принесет, или же не готовы "читать на долгосрочную перспективу". Другие наши исследования констатируют, что решение будничных проблем и соцсети отнимают время и внимание людей.

Зато о корреляции между благосостоянием и чтением могут свидетельствовать примеры Германии, Канады и Швеции, которые лидируют по количеству регулярных читателей. Для сравнения: количество украинцев, которые читают минимум раз в неделю – 27%, не менее чем раз в месяц – 46%; между тем, согласно отчету Международной ассоциации издателей, количество канадцев, которые читают минимум раз в неделю составляет 67% регулярных читателей, Франция – 60%, Исландия – 53%…

Существует множество исследований – и о разрыве между успехами в обучении между странами с развитой читательской грамотностью и невысоким ее уровнем, между количеством читателей и количеством тюрем, между ВВП и уровнем читательской грамотности – но все они указывают на кейсы развитых стран, где государство делало целенаправленные шаги для развития чтения.



Проголосовать за 30 знаковых книг очень просто… ​

Почему стоит проголосовать за знаковые книги

Какую книгу вы сейчас читаете и почему выбрали именно ее? По какому принципу вообще формируется ваш топ для чтения? Видимо, много приходится читать не "для души", а "для работы"?

Давайте не будем о грустном! :) Хоть я и покупаю по 10 – 20 книг ежемесячно, однако читаю, в основном, лишь те, которые, вероятно, пригодятся в работе. В частности, я скупила почти все книги о переговорах, умении делать презентации и убеждать, чтобы наладить диалог с людьми во власти, которые тебя не слышат. Но пока удалось объясниться лишь с теми, кто и без моих убеждений понимает значение книг и чтения.

Читаю также детские книжки с моим 4-летним внуком. Давид сейчас увлекается космосом и картами, поэтому мы их исследуем с помощью книг. Поскольку он с родителями живет во Львове, то читаем мы, в основном, благодаря различным мессенджерам.

Последняя прочитанная мною художественная книга – "Принцип вмешательства" Тамары Гориха Зерня. Ждут своей очереди книжки Артема Чеха "Кто ты такой" и Елены Стяжкиной "Вкус советского" и еще несколько десятков, купленных ранее. Когда-нибудь я и до них доберусь. :)

Что вы можете сказать тем украинцам, которые еще не проголосовали за 30 знаковых книг? Почему им стоит принять участие в проекте?

Дорогие люди, голосуйте за 30 знаковых книг, хотя бы для того, чтобы засвидетельствовать, что украинские книги вам интересны, что вы хотите, чтобы хороших авторов и красивых изданий было больше.

Голосуйте здесь за "30 знаковых книг нашей Независимости"!