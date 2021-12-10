Случилось это во время решения вопроса об исключении одного из лидеров оппозиционной части партии.

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На ролике с записью трансляции в Zoom, опубликованной на ютубе, во время дискуссии членов партии "Яблоко", которые обсуждали исключение из своего состава лидера группы, противостоящей основной ее ветви, глава свердловской партийной ячейки Максим Петлин обнажился перед всеми камерой.

Цензированная версия позволяет рассмотреть, что во время горячего спора Петлин снял с себя штаны, полностью разделся и прошел перед однопартийцами голым. Примечательно, что происходящее сопровождалось удивительно удачно подобранной репликой Бориса Вишневского, а также абсолютно "нулевой" реакцией присутствующих на заседании.

Это может говорить о постановочном характере произошедшего и, возможно, хорошо спланированной политической акции.

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