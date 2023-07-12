О том, что Марченко угрожает такое исключение, рассказала представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что оно будет возможно, если вину нардепки в злоупотреблении влиянием смогут доказать правоохранители.

Интересно Как побороть коррупцию в Украине: Данилов обратился к партнерам с решением

Из "Слуг народа" все же выгонят

По словам Юлии Палийчук, такую позицию во фракции высказали в первые же часы после того, как коррупционный скандал получил огласку. Людмила Марченко будет исключена из фракции, "как это было уже не раз", в случае подтверждения информации и наличия вины.

Мы высказали свою позицию по этому поводу в первые часы после того, как появились сообщения о том, что народный депутат из нашей фракции может быть причастна к неправомерным и совершенно недопустимым действиям,

– сказала пресс-секретарь фракции.

Вскоре после такого заявления глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале сообщил, что членство народного депутата уже приостановлено. Более того, "решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции".

Продавала разрешения на пересечение границы

Отметим, что правоохранители смогли разоблачить народного депутата и ее помощницу на том, что они за 5,3 тысячи долларов США обещали помочь гражданину Украины покинуть государство. Для этого женщины:

обеспечили принятие решения о разрешении на выезд за пределы Украины уполномоченными лицами областной военной администрации,

обеспечили внесение соответствующих сведений в информационную систему "Путь".

В дальнейшем соучастниками организовано послание обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины,

– сообщили в САП 11 июля.

Разоблачить преступление чиновницы правоохранители смогли, когда ее помощница 5 июля встретилась с заказчиком и получила от него вторую часть "транша" в сумме 2800 долларов США. Как видно на кадрах опубликованного видео, после получения вознаграждения депутатка пыталась избавиться от взятки. Для этого она перебросила деньги через забор, однако это ей не помогло избежать правосудия.

Чиновница торговала разрешением на пересечение границы: видео

Кроме исключения из фракции грозит лишение свободы