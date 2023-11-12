Об этом заявил государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер. Он записал видеообращение к гражданам страны.

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В Венгрии проведут опрос

Считаете ли вы, что Украина имеет место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая скоро начнется!

– говорит Менцер в ролике.

На этом свое обращение Менцер не завершил. Он продолжил озвучивать текст, который подыгрывает нарративам России, а также побуждает венгров к отрицательному ответу в ходе консультаций.

Сейчас в Украине идет война, поэтому если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину,

– практически повторяет госсекретарь заявление Сиярто.

Этими словами, он уверяет, что членство Украины в ЕС будет предусматривать определенные военные обязательства. И что наше государство может стать членом Евросоюза в ближайшее время, пока страна воюет против России.

Но ведь правда такова: членство Украины в ЕС не налагает на страны-члены никаких военных обязательств. Все обязательства страны могут быть приняты совместно. Собственно, Виктор Орбан традиционно сможет продолжить шантажировать других, ветируя совместное решение для получения выгод для Венгрии.

Во время обращения Менцер также заявил, что Украина получит деньги, предназначенные для Венгрии. Но это тоже отнюдь не соответствует действительности.

На чем также будут делать акцент

Правительство Виктора Орбана в ходе консультаций готовится использовать против Украины и другие аргументы. В частности, так называемые притеснения прав венгерского меньшинства.

У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день,

– говорит Менцер.

К слову, в январе 2023 года венгерское правительство озвучило результаты национальных консультаций. Они касались санкционной политики ЕС. В Венгрии заявили, что 97% опрошенных против санкций, наложенных на Россию из-за разрешения полномасштабной войны.

Тогда правительство Венгрии заявило, что свое мнение высказали почти 1,4 миллиона человек. Обратим внимание, что в стране зарегистрировано более 8,2 миллионов избирателей.

Для понимания! Национальные консультации – не аналог референдума. Они позволяют венграм заполнять бюллетени, которые по домам рассылает правительство с помощью почты. Сбор голосов может длиться месяцы, а также не применяются процедуры подсчета и контроля, обязательные для референдумов. Говорят, в этих консультациях принимают участие те, кто привержен действующей власти.