Про це заявив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер. Він записав відеозвернення до громадян країни.

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В Угорщині проведуть опитування

Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!

– каже Менцер у ролику.

На цьому своє звернення Менцер не завершив. Він продовжив озвучувати текст, який підіграє наративам Росії, а також спонукає угорців до негативної відповіді під час консультацій.

Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну,

– практично повторює держсекретар заяву Сіярто.

Цими словами він запевняє, що членство України в ЄС передбачатиме певні військові зобов'язання. І що наша держава може стати членом Євросоюзу найближчим часом, поки країна воює проти Росії.

Але ж правда така: членство України в ЄС не накладає на країн-членів жодних військових зобов'язань. Усі зобов'язання країни можуть ухвалювати спільно. Власне, Віктор Орбан традиційно матиме можливість продовжити шантажувати інших, ветуючи спільне рішення задля отримання вигод для Угорщини.

Під час звернення Менцер також заявив, що Україна отримає гроші, призначені для Угорщини. Але це також аж ніяк не відповідає дійсності.

На чому також робитимуть акцент

Уряд Віктора Орбана під час консультацій готуються використати проти України й інші аргументи. Зокрема, так звані утиски прав угорської меншини.

У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня,

– каже Менцер.

До слова, у січні 2023 року угорський уряд озвучив результати національних консультацій. Вони стосувалися санкційної політики ЄС. В Угорщині заявили, що 97% опитаних проти санкцій, накладених на Росію через розв'язання повномасштабної війни.

Тоді уряд Угорщини заявив, що свою думку висловили майже 1,4 мільйона людей. Звернімо увагу, що в країні зареєстровано понад 8,2 мільйона виборців.

Для розуміння! Національні консультації – не аналог референдуму. Вони дозволяють угорцям заповнювати бюлетені, які по домівках розсилає уряд з допомогою пошти. Збір голосів може тривати місяці, а також не застосовуються процедури підрахунку та контролю, які є обов'язковими для референдумів. Кажуть, у цих консультаціях участь беруть ті, хто прихильний до чинної влади.