Під час заходу "NV Формула успіху України" віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Угорщина не може заблокувати рішення про початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Вона також зазначила, що знайшла формулу порозуміння.

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З Угорщиною спробують порозумітися

За словами Стефанішиної, остаточну формулу порозуміння їй вдалося винайти 11 листопада. Зробили це після переговорів з європейськими партнерами.

Ми знайшли шлях. Детально про нього я розкажу після засідання Європейської Ради у грудні. Але я впевнена, що це спрацює, стовідсотково,

– наголосила віцепрем'єрка.

Вона додала, що для цього знадобляться безпосередні контакти з Віктором Орбаном. Власне, угорський прем'єр – той, хто погрожує, що блокуватиме вступ нашої держави до Євросоюзу.

Назвала заяву Сіярто гарним знаком

Стефанішина також прокоментувала висловлювання міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Він напередодні заявляв, що наша держава "принесе в Євросоюз війну". За її словами, це "чиста політика". Водночас, запевняє вона, – гарний знак.

Прості громадяни прочитали це як зраду. Для мене це суперуспішний кейс. Це означає, що Угорщина впевнена, що питання освіти ми точно розрулимо. Ми подали їм дорожню карту, маємо закон у парламенті і є оцінки, проведені на Закарпатті. Туди переїхали десятки тисяч українців (з інших регіонів – 24 Канал), і, власне, тепер в угорських школах змушені мати українську мову освіти,

– наголосила вона.

Стефанішина також зазначила, що в останніх заявах Орбана та Сіярто бачить розуміння, що питання угорців на Закарпатті не дозволить Будапешту заблокувати процес руху України до Європейського Союзу.

"Пішли вже вищого рівня погрози. Це значить, що ми рухаємося у правильному напрямку", – наголосила Стефанішина.

Власне, 7 листопада заяву зробив політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан. Він зазначив, що уряд країни ветуватиме початок переговорів з нашою державою щодо вступу до ЄС. Зокрема, вето накладуть через "порушення прав угорської меншини".

На це відреагував Дмитро Кулеба. Глава МЗС України зазначив, що країна "принципово просуває питання нацменшин саме в угорському баченні". Він закликав "розв'язувати проблеми в міру їх надходження".

Згодом Ольга Стефанішина заявила, що Угорщина отримала від України детальну дорожню карту. У ній розписали, як можна розв'язати суперечки, пов'язані з питанням нацменшин.