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      Членство России в ПАСЕ – это возможность давления на нее, – немецкий депутат

      32 Читати новину українською
      ПАСЕ
      ПАСЕ / Фото из открытых источников

      Членство России в Совете Европы – это сохранение диалога с ней и может быть эффективным механизмом давления на нее.

      Об этом заявил председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Бундестага Франк Швабе во время визита в Киев, сообщает Deutsche Welle.

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      "В своих докладах мы акцентируем внимание, какой ужасной является ситуация с соблюдением прав человека на Северном Кавказе и в Крыму. И полную ответственность за это несет Россия. Однако мы все равно хотим сохранить с ней диалог. Если бы России не было в Совете Европы, то мы даже не могли бы ее призывать изменить эту ситуацию или требовать от нее открыть нам доступ к этим территориям", – сказал Швабе.

      По его мнению, в ПАСЕ еще остаются рычаги, которые дают возможность оказать давление на Россию.

      "Я думаю, что будет правильным оставить и сохранить эти инструменты давления на Кремль. И мы должны сделать все для выстраивания диалога", – добавил немецкий депутат.

      В то же время Швабе признал, что у него нет ответа относительно того, когда именно можно ожидать возвращения делегации РФ в ПАСЕ и как будет происходить.

      Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционным правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы, потому что она не платит взносов в бюджет организации.

      24 апреля ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

      Что такое Совет Европы?Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, и конгресс местных и региональных властей Европы – консультативный орган, представляющий местные и региональные власти. Один из крупнейших успехов Рады это Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

      Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

       

      Теги: Новости России Война на Донбассе Новости политики Аннексия Крыма ПАСЕ
      Источник: 24 Канал
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