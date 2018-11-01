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      Членство Росії в ПАРЄ – це можливість тиску на неї, – німецький депутат

      52 Читать новость на русском
      ПАРЄ
      ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      Членство Росії у Раді Європи – це збереження діалогу з нею та може бути ефективним механізмом тиску на неї.

      Про це заявив голова фракції соціалістів, демократів та зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутат Бундестагу Франк Швабе під час візиту до Києва, повідомляє Deutsche Welle.

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      "У своїх доповідях ми акцентуємо увагу, якою жахливою є ситуація із дотриманням прав людини на Північному Кавказі та в Криму. І повну відповідальність за це несе Росія. Проте ми все одно хочемо зберегти з нею діалог. Якби Росії не було в Раді Європи, то ми навіть не могли б її закликати змінити цю ситуацію чи вимагати від неї відкрити нам доступ до цих територій", – сказав Швабе.

      На його думку, у ПАРЄ ще залишаються важелі, які дають можливість чинити тиск на Росію.

      "Я думаю, що буде правильним залишити і зберегти ці інструменти тиску на Кремль. І ми маємо зробити все для вибудовування діалогу", - додав німецький депутат.

      В той же час Швабе визнав, що у нього немає відповіді стосовно того, коли саме можна очікувати повернення делегації РФ до ПАРЄ та як відбуватиметься.

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити з Ради Європи, бо вона не сплачує внесків у бюджет організації.

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, та конгрес місцевої та регіональної влади Європи – консультативний орган, що представляє місцеві та регіональні влади. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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