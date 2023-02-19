Об этом в интервью рассказал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, представитель Президента в ВР Федор Вениславский. Он выразил обеспокоенность некоторыми методами мобилизации.

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Повестку вручили члену оборонного комитета Рады

В частности, известны резонансные случаи применение физической силы при проведении мобилизационных мероприятий. Также среди нарушений есть и вручение повесток представителями военных комиссариатов буквально на улице.

Кстати, могу сказать, не называя фамилии, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Такие случаи, по его словам, свидетельствуют о том, что идет не совсем квалифицированная процедура вручения повесток мужчинам призывного возраста.

В комитете инициировали заседание

Такие случаи Вениславский назвал неверным механизмом. Поэтому в Комитете Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке инициировали заседание, где заслушают доклады ответственных за мобилизационные мероприятия в Украине.

Заслушаем руководителей на уровне Вооруженных Сил Украины, отвечающих за мобилизационные мероприятия, относительно резонансных случаев, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам,

– добавил Вениславский.

По результатам этого заседания будут даны рекомендации Кабмину по определению четких границ, в которых представители военных комиссариатов могут действовать, а в которых – не могут.

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