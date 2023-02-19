Про це в інтерв'ю розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський. Тож він висловив стурбованість деякими методами мобілізації.
До теми Скандали з повістками та можлива зустріч Зеленського з Байденом: інтерв'ю з Михайлом Подоляком
Повістку вручили члену оборонного комітету Ради
Зокрема, відомі резонансні випадки застосування фізичної сили під час проведення мобілізаційних заходів. Також серед порушень є й вручення повісток представниками військових комісаріатів буквально на вулиці.
До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку,
– підкреслив Федір Веніславський.
Такі випадки, за його словами, свідчать про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура вручення повісток чоловікам призовного віку.
В комітеті ініціювали засідання
Такі випадки Веніславський назвав неправильним механізмом. Тому у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ініціювали засідання, де заслухають доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні.
Заслухаємо керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам,
– додав Веніславський.
За результатами цього засідання будуть надані рекомендації Кабміну щодо визначення чітких меж, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких – не можуть.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин розповів, що в Україні зросли темпи мобілізації. Усе тому, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і "на нулі".
- 17 лютого в уряді запропонували створити мобілізаційний резерв та докорінно змінити підходи до його роботи.
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що українське законодавство щодо мобілізації не настільки досконале, аби на 100% сформувати необхідний ресурс. Усе через те, що воно здебільшого опирається на підвищену свідомість громадян.