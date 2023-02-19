Про це в ефірі програми "Свобода LIVE" повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Речниця також додала, що, в ідеалі, кожен громадянин призовного віку повинен бути свідомим і час від часу приходити в територіальний центр комплектування.

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Існує багато випадків, непередбачених законом

За словами Наталії Гуменюк, законодавство про мобілізацію в Україні не є ідеальним. Воно має певні прогалини й передбачає підвищену свідомість громадян.

Проте в реальності це не завжди так. В ідеалі кожен громадянин країни мобілізаційного віку повинен періодично приходити в місцевий центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації та, отримавши повістку, з'явитися до військкомату.

Ми розуміємо з вами, що це в абсолюті така ситуація. Дуже багато людей не проживає за місцем реєстрації й не буває там довготривалий час. Дуже багато людей спеціально уникають цього. Тому є такі прогалини в законодавстві. Але є план мобілізаційного ресурсу,

– пояснила Гуменюк.

Створення резерву необхідне, щоб дати іншим військовим трохи перепочити

Мобілізаційні заходи, які зараз відбуваються в країні, спрямовані на те, щоб військові, які вже рік перебувають у зоні бойових дій, мали змогу відновити свої сили та відпочити. Українські захисники воюють у надскладних умовах, особливо ті, що зараз на Сході країни, а військо ворога, не зважаючи на колосальні втрати, поповнюється новомобілізованими.

Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс,

– зазначила речниця.

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Юрист пояснив, де законно можуть вручити повістку

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, де можуть законно вручати повістки. Нагадаємо, що в країні вже майже рік триває загальна мобілізація населення та воєнний стан через російську агресію.

Останнім часом почастішали скарги від українців про нібито незаконне вручення повісток у громадських місцях. Однак, як пояснив юрист, військовозобов'язані можуть отримувати повістки не тільки за місцем проживання, але й у громадських місцях.

Українське законодавство не визначає чіткого місця, де саме може бути вручено повістку. У зв'язку з цим, працівники територіальних центрів комплектування можуть вручити повістку будь-де.