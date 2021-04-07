По итогам своей деятельности в первом квартале 2021 года члены Регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг выписали себе премии.

Соответствующий проект решения Нацрегулятор опубликовал 7 апреля. Как свидетельствует трансляция заседания на ютубе НКРЭКУ, все члены проголосовали за премирование единогласно.

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Премии для НКРЭКУ

Вопрос о "некоторых вопросах оплаты труда" рассматривали пакетом вместе с несколькими другими решениями. Все члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проголосовали "за".

Глава Регулятора Валерий Тарасюк отметил, что решение является аналогичным тому, которое принимали в предыдущем квартале. За 4 квартал 2020 года премия была утверждена в размере 50% от оклада.

Как говорится в соответствующем проекте решения от 7 апреля, премию назначили через "материальное стимулирование высокоинтеллектуального труда".

Учитывая достигнутые в І квартале 2021 года результаты работы НКРЭКУ, согласно Отчету о деятельности НКРЭКУ, и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности...

– говорится в документе.

Какие премии в НКРЭКУ получали раньше