Члены НКРЭКУ снова сами себя премировали: предыдущие выплаты были по 200 тысяч гривен
По итогам своей деятельности в первом квартале 2021 года члены Регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг выписали себе премии.
Источник:проект решения НКРЭКУ
Соответствующий проект решения Нацрегулятор опубликовал 7 апреля. Как свидетельствует трансляция заседания на ютубе НКРЭКУ, все члены проголосовали за премирование единогласно.
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Премии для НКРЭКУ
Вопрос о "некоторых вопросах оплаты труда" рассматривали пакетом вместе с несколькими другими решениями. Все члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проголосовали "за".
Глава Регулятора Валерий Тарасюк отметил, что решение является аналогичным тому, которое принимали в предыдущем квартале. За 4 квартал 2020 года премия была утверждена в размере 50% от оклада.
Как говорится в соответствующем проекте решения от 7 апреля, премию назначили через "материальное стимулирование высокоинтеллектуального труда".
Учитывая достигнутые в І квартале 2021 года результаты работы НКРЭКУ, согласно Отчету о деятельности НКРЭКУ, и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности...
– говорится в документе.
Какие премии в НКРЭКУ получали раньше
- В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем вдвое – до 200 тысяч гривен в месяц.
- Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.
- В своей декларации за 2020 год председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил доход по основному месту работы в 2 миллиона 150 тысяч гривен. То есть около 179 тысяч гривен в месяц.
- Член НКРЭКУ Алексей Магда задекларировал 1 миллион 805 тысяч гривен дохода за год. То есть более 150 тысяч гривен в месяц.
- В октябре 2020 года НАПК начало проверку Тарасюка из-за возможного конфликта интересов и связанной с этим коррупцией.
- Еще в сентябре временная следственная комиссия парламента обнаружила у главы НКРЭКУ семейный энергетический бизнес, которым руководит его родной брат.
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