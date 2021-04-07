За підсумками своєї діяльності у першому кварталі 2021 року члени Нацрегулятора у сферах енергетики й комунальних послуг виписали собі премії.

Відповідний проєкт рішення Нацрегулятор опублікував 7 квітня. Як свідчить трансляція засідання на ютубі НКРЕКП, усі члени проголосували за преміювання одноголосно.

Тим часом КСУ визнав неконституційним зменшення пенсій для чорнобильців

Премії для НКРЕКП

Питання про "деякі питання оплати праці" розглядали пакетом разом із декількома іншими рішеннями. Усі члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, проголосували "за".

Голова Нацрегулятора Валерій Тарасюк зазначив, що рішення є аналогічним тому, яке ухвалювали в попередньому кварталі. За 4 квартал 2020 року премію було затверджено у розмірі 50% від окладу.

Як ідеться у відповідному проєкті рішення від 7 квітня, премію призначили через "матеріальне стимулювання високоінтелектуальної праці".

Враховуючи досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП, відповідно до Звіту про діяльність НКРЕКП, та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності...,

– йдеться у документі.

Які премії в НКРЕКП отримували раніше

У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому удвічі – до 200 тисяч гривень на місяць.

Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні .

. У своїй декларації за 2020 рік голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив дохід за основним місцем роботи у 2 мільйони 150 тисяч гривень. Тобто близько 179 тисяч гривень на місяць.

Член НКРЕКП Олексій Магда задекларував 1 мільйон 805 тисяч гривень доходу за рік. Тобто понад 150 тисяч гривень у місяць.

У жовтні 2020 року НАЗК розпочало перевірку Тарасюка через можливий конфлікт інтересів та пов’язаною з цим корупцією.