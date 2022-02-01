Такое ограничение не является существенным секретом. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Члены СНБО без разрешения Верховного главнокомандующего – президента Украины – не имеют права покидать государство. Поехать из Украины в командировку или для чего еще можно, если президент это позволит,
– сказал он.
Данилов также рассказал о работе СНБО, если Россия таки решится напасть. По его словам, при таком развитии событий Зеленский может сразу собрать заседание и ввести военное положение. После этого Верховная Рада должна в течение двух суток утвердить этот указ президента.
Последние заявления Данилова о ситуации
- По словам секретаря СНБО, если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, то наша страна способна много чего ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 млн человек.
- Алексей Данилов также заявлял, что украинская армия способна вернуть оккупированные территории. Однако Украина не пойдет на военный путь.
- Политик предостерег Запад, чтобы Украину не заставляли выполнять минские соглашения. По мнению секретаря СНБО, попытка их осуществления может спровоцировать внутренние беспорядки, которые пойдут в пользу Москве
Что думает Данилов о вероятном нападении России: смотрите видео