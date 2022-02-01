Такое ограничение не является существенным секретом. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Члены СНБО без разрешения Верховного главнокомандующего – президента Украины – не имеют права покидать государство. Поехать из Украины в командировку или для чего еще можно, если президент это позволит,

– сказал он.

Данилов также рассказал о работе СНБО, если Россия таки решится напасть. По его словам, при таком развитии событий Зеленский может сразу собрать заседание и ввести военное положение. После этого Верховная Рада должна в течение двух суток утвердить этот указ президента.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Последние заявления Данилова о ситуации

По словам секретаря СНБО, если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, то наша страна способна много чего ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 млн человек.

Алексей Данилов также заявлял, что украинская армия способна вернуть оккупированные территории. Однако Украина не пойдет на военный путь.

Политик предостерег Запад, чтобы Украину не заставляли выполнять минские соглашения. По мнению секретаря СНБО, попытка их осуществления может спровоцировать внутренние беспорядки, которые пойдут в пользу Москве

Что думает Данилов о вероятном нападении России: смотрите видео