Таке обмеження не є суттєвою таємницею. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Данілов розповів, скільки часу треба Росії для повномасштабного вторгнення

Наразі члени РНБО без дозволу Верховного головнокомандувача – президента України – не мають права покидати державу. Поїхати з України в відрядження чи для чогось ще можна, якщо президент це дозволить,

– сказав він.

Данілов також розповів про роботу РНБО якщо Росія таки наважиться напасти. За його словами, при такому розвитку подій Зеленський одразу може зібрати засідання та ввести воєнний стан. Після цього Верховна Рада має протягом двох діб затвердити цей указ президента.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Останні заяви Данілова щодо ситуації

За словами секретаря РНБО, якщо Росія наважиться на нове масштабне вторгнення в Україну, наша країна здатна чимало їй протиставити. Зокрема, мобілізувати до 2,5 млн людей.

Олексій Данілов також заявляв, що українська армія здатна повернути окуповані території. Однак Україна не піде на військовий шлях.

Політик застерігав Захід, аби Україну не примушували виконувати мінські угоди. На думку секретаря РНБО, спроба їх втілення може спровокувати внутрішні заворушення, які підуть на користь Москві.

Що думає Данілов про ймовірний напад Росії: дивіться відео