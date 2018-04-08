15:18
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
14°C 2°C
  • понедельник
    17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Члены польского правительства вернут полученные в прошлом году премии

22 Читати новину українською
Члены польского правительства вернут полученные в прошлом году премии
Члены польского правительства вернут полученные в прошлом году премии / Фото из открытых источников

Премии, полученные в прошлом году, члены польского правительства добровольно вернут. Их призывают перевести эти деньги на благотворительность.

Издание Onet.pl пишет, что такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Европейская правда.

Читайте также: В Польше задержали украинскую супружескую пару

Отмечается, что в декабре прошлого года была обнародована таблица с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров составили 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

Президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качинский анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%. К тому же он подверг критике министерские премии, призвав чиновников перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснение правительства относительно этих премий "не удовлетворило польское общество".

Однако, были и такие, кто был не в восторге от такой инициативы. Против публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.

Теги: Деньги Новости Польши Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сегодня, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 859
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 10:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 1871
Життя іноземця в Україні:
сегодня, 08:40 Життя іноземця в Україні: "люди посміхаються тільки тоді, коли вони дійсно хочуть цього"
Peter Santenello 1454
Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
7 апреля, 22:04 Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
Володимир Шередега 3399
Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
7 апреля, 19:03 Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
Катерина Одарченко 982
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук