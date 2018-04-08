Члены польского правительства вернут полученные в прошлом году премии

Премии, полученные в прошлом году, члены польского правительства добровольно вернут. Их призывают перевести эти деньги на благотворительность.

Издание Onet.pl пишет, что такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Европейская правда.

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Отмечается, что в декабре прошлого года была обнародована таблица с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров составили 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

Президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качинский анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%. К тому же он подверг критике министерские премии, призвав чиновников перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснение правительства относительно этих премий "не удовлетворило польское общество".

Однако, были и такие, кто был не в восторге от такой инициативы. Против публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.