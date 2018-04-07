Польские правоохранители задержали мужа с женой, которые являются гражданами Украины. Супругов подозревают в обкрадывании домов поляков.

Как пишет Gazeta.pl со ссылкой на комментарий полиции Отвоцкого уезда, пара несколько месяцев обворовывала дома поляков возле Варшавы. 37-летняя женщина работала уборщицей и воровала драгоценности, а мужчина сдавал их в ломбард.

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Супруги успели обворовать минимум четыре дома. Украинка украла драгоценностей более чем 100 тысяч злотых.

Во время проведения обыска в квартире, которую снимали грабители, правоохранители нашли драгоценности, вероятно похищенные супругами в конце 2017 – начале 2018 года.

Кроме того, украинка нарушила правила пребывания на территории Польши, и ее дело передали работникам пограничной службы Польши с целью депортации в Украину.

Мужа женщины ранее задерживали за нелегальный ввоз сигарет в Польшу. После обвинения в контрабанде он так и не заплатил штраф. Продолжается следствие.

В Польше задержали украинскую супружескую пару, которая выносила из домов поляков ценные вещи и драгоценности