ЧМ-2018 в России: Дуда не поедет на футбольные соревнования

Президент Польши Анджей Дуда решил не ехать как гость от Польши на Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России. Отметим, что говорится об открытии футбольных соревнований.

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Вчера президент принял решение: он не будет участвовать как представитель Польши в чемпионате мира в России", – сказал Щерский.

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К слову, министр также сообщил, что Дуда не пришлет поздравление президенту России Владимиру Путину по результатам выборов.

К слову, вслед за НТКУ Чемпионат мира по футболу-2018 в России отказалась транслировать "Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы "Украина", "Футбол 1"/"Футбол 2".